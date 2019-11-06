Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

8 saat önce

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile programın içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerce zanlıların adres ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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