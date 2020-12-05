İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

İzmir merkezli gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam ettirilen çalışmalar neticesinde İzmir, Giresun ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Ekipler tarafından, 30 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Şüphelilerden 2'sinin adlı işlemleri sürerken hakkında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

-İHA-