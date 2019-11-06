Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

7 saat önce

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı, System.String[]

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

(İHA)

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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