İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu - Son Dakika

İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu

6 saat önce

İZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sahte madeni euro üretip piyasaya süren 6 kişilik çete çökertildi.

İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu, System.String[]

İZMİR merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sahte madeni euro üretip piyasaya süren 6 kişilik çete çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Afyon ve Manisa'da sahte madeni euro üretip piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A.  gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.B.'nin adresinde yapılan aramada 68 adet sahte 2 euro, 24 baskı makine kalıbı, 19 bin 550 metal renkli pul, 770 adet sahte euro yapımında kullanılan iç halka ve 5 kilo 250 gram renkli materyal, 1'i kurusıkı 3 tabanca ve bunlara ait 14 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili Z.İ. adlı bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.


Mali Suçlarla Mücadele, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir

Son Dakika Haberleri
21:10 - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
21:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
21:07 Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı
21:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:14:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli 3 ilde, sahte euro operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]