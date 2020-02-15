İzmir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika
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İzmir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

6 saat önce

İzmir merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen bir bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama, System.String[]

İzmir merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen bir bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün İzmir, İstanbul ve Adana'da '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçunu işlediği belirtilen bir yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Operasyon neticesinde, şüphelilerin, sunucuları yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle buldukları, bahis oynamak isteyen müşterilerle anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurulduğu da belirlenmişti.


10 tutuklama kararı


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 14'ü ifade işlemlerinin ardından salıverildi. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:36 Kaynak: İHA
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