İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

11.03.2022 18:41

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, taşıt kiralama firmalarına ait internet sitelerini gerçeğinden ayırt etmesi zor şekilde taklit ederek araç kiralamak isteyenlerden para talep ettikleri, karşılığında ise araç göndermedikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 14 şüpheli, İzmir, Aydın ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişinin yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

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İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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