Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

İzmir merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

7 saat önce

İzmir merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

İzmir merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

İzmir merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve programın içeriklerinde isimleri geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.


ByLock kullandıkları tespit edilen ve programın içeriklerinde isimleri geçen 14 kişi hakkında ise yakalama kararı verilmiş, İzmir, Aydın ve Konya'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aranan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışmalar devam ediyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
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