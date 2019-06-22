Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 30 ildeki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama
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İzmir merkezli 30 ildeki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

48 dakika önce

İzmir merkezli 30 ilde, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir merkezli 30 ildeki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama, System.String[]
İzmir merkezli 30 ilde, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:03 
TSK, İzmir, Ekonomi
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