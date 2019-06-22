İzmir merkezli 30 ildeki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama
48 dakika önce
İzmir merkezli 30 ilde, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:03
merkezli 30 ilde, FETÖ'nün TSK
'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
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