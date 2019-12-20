İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı

6 saat önce

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltıİZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 21'i emekli ya da ihraç edilen, 3'ü muvazzaf 24 albay, 3'ü muvazzaf, 4'ü emekli ya da ihraç edilen 7 yarbay, 10'u muvazzaf, 5'i ihraç ya da istifa etmiş 15 Binbaşı, 22'si muvazzaf, 13'ü emekli, ihraç ya da sözleşmesi feshedilen 35 yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 88 şüpheli için arama kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 33 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 36 kişinin daha arandığı belirtildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-İzmir -

İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı

İzmir, TSK, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı
Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi

Son Dakika Haberleri
15:10 Akran zorbalığına maruz kalanlar 10 kat daha fazla estetik yaptırıyor - Son Dakika
15:10 Kazada yaralandığı sanılan kadın, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş - Son Dakika
15:10 Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü - Son Dakika
15:09 İrem Su'nun annesinrden sanığın cezasının düşürülmesine tepki - Son Dakika
15:09 Lise öğrencisi Julia Inanch'ın hayatını kaybettiği kaza; davada karar açıklandı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 15:12:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]