İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı

6 saat önce

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu 52 gözaltıİZMİR merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu 52 gözaltı

İZMİR merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 21'i emekli ya da ihraç edilen, 3'ü muvazzaf 24 albay, 3'ü muvazzaf, 4'ü emekli ya da ihraç edilen 7 yarbay, 10'u muvazzaf, 5'i ihraç ya da istifa etmiş 15 Binbaşı, 22'si muvazzaf, 13'ü emekli, ihraç ya da sözleşmesi feshedilen 35 yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 88 şüpheli için arama kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 33 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 36 kişinin daha arandığı belirtildi.

İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı
HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:35 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Son Dakika
17:35 "Şu an çalışmalarımız devam ediyor, bir sayı zikretmem mümkün değil" - Son Dakika
17:34 Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
17:34 Rusya-Ukrayna Avrupa'ya gaz transferinde "prensipte" anlaştı - Son Dakika
17:29 MSM'ye TSE tescili - Son Dakika
17:15 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:40:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli 33 ilde fetö operasyonu 52 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]