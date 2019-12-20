İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2) - Son Dakika

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2)

6 saat önce

ŞÜPHELİLER ARASINDA JANDARMA KOMUTANLARI DA VARİzmir merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması'na yönelik operasyonda, 8 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı (2), System.String[]

ŞÜPHELİLER ARASINDA JANDARMA KOMUTANLARI DA VAR

İzmir merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması'na yönelik operasyonda, 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 60'a yükselirken, şüpheliler arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında 28 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.


Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:28 Kaynak: DHA
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