Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

22 dakika önce

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik aralarında 2 polis memuru ve 1 eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik aralarında 2 polis memuru ve 1 eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale illerinde de eş zamanlı operasyon başlattı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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