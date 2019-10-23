İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen, aralarında 2 polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale'de de eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, iki polis memuru ile bir eski komiser yardımcısının da aralarında olduğu 16 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.