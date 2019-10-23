Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

1 saat önce

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen, aralarında 2 polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale'de de eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, iki polis memuru ile bir eski komiser yardımcısının da aralarında olduğu 16 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed'den gövde gösterisi! Türkiye sınırında Suriye askerleriyle poz verdi
Talha Uğurluel'in FETÖ davası Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]