Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

6 saat önce

İZMİR merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında doktor, hemşire, müşavir, esnaf ve memurların bulunduğu 23 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

İZMİR merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında doktor, hemşire, müşavir, esnaf ve memurların bulunduğu 23 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 6 doktor, 4 müşavir, 4 büro memuru, 4 esnaf, 2 hemşire, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 1 kurumsal iletişim uzmanı ve 1 işçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.  Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelilerin, örgüte ait bankada hesap hareketlerinin saptandığı ve KHK ile kapatılan dernek, sendikalara üyelik kaydı gibi delillerin tesipt edildiği belirtildi. İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa'da belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınların devam ettiği öğrenildi.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:20 Kaynak: DHA
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