Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

58 dakika önce

İZMİR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı, System.String[]
İZMİR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da örgütün hücre evi olarak kullandığı 30 eve eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:58 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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