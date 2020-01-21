İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika

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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
15 dakika önce
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:46 Kaynak: AA
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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