İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

15 dakika önce

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı..., System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'cü Hakan Şükür'ü FETÖ'cüler 2 milyon dolar dolandırdı
Parkta eşini vuran adam, polisin gelmesini bekledi Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada karar açıklandı Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 08:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]