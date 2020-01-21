İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu - Son Dakika

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı talimatı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar devam ediyor. İzmir merkezli olmak üzere Eskişehir, Konya ve Mardin'de Terörle Mücadele Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.



Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor. - İZMİR