İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu - Son Dakika
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İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

7 saat önce

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı talimatı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı talimatı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar devam ediyor. İzmir merkezli olmak üzere Eskişehir, Konya ve Mardin'de Terörle Mücadele Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor.

(İHA)

İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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