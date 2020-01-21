İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

6 saat önce

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı H.İ. ve il yöneticilerinin de bulunduğu 21'i yakalandı.

İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı, System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı H.İ. ve il yöneticilerinin de bulunduğu 21'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulup PKK/KCK terör örgütün talimatlarının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) isimli yapının faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı H.İ. ve HDP İzmir il yönetiminde görev alan şüphelilerin de bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan basın ve yayın organları, 1 av tüfeği ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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