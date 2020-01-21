İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu - Son Dakika

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 25 şüphelinin yakalanması için İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonun sürdüğü bildirildi.