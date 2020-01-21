İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu - Son Dakika
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İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu

6 saat önce

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu, System.String[]

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 25 şüphelinin yakalanması için İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonun sürdüğü bildirildi.


İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:18 Kaynak: DHA
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