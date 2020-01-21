İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2) - Son Dakika

İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2)

6 saat önce

21 ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2), System.String[]

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.Operasyon kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:45 Kaynak: DHA
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