İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2) - Son Dakika

İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu (2)
6 saat önce
21 ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:45 Kaynak: DHA
21 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.Operasyon kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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