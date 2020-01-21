İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

İZMİR merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 21 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Örgüt üyesi olduklarını belirlenen 25 şüphelinin yakalanması için İzmir, Eskişehir Konya ve Mardin 'de tespit edilen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP Konak İlçe Başkanı ve HDP İzmir İl yönetiminde görev alan şüphelilerinde bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada toplatma kararı bulunan basın ve yayın organı, av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha aranmasına devam ediliyor.

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Şüphelilerden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

İZMİR merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 21 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Örgüt üyesi olduklarını belirlenen 25 şüphelinin yakalanması için İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de tespit edilen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP Konak İlçe Başkanı ve HDP İzmir İl yönetiminde görev alan şüphelilerinde bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada toplatma kararı bulunan basın ve yayın organı, av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha aranmasına devam ediliyor.