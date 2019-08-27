Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonu
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İzmir merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonu

1 saat önce

İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde

İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri ve takibe aldıkları şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul, Kocaeli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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