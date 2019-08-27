Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı
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İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı

10 dakika önce

İzmir merkezli 4 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri şüphelilere yönelik İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de operasyon yaptı. Baskın yapılan adreslerdeki 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:58 Kaynak: İHA
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