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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama - Son Dakika

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama

15.01.2022 13:02

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 40 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 148 kişiden 60'ı tutuklanırken 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 40 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 148 kişiden 60'ı tutuklanırken 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan 24'üncü operasyon kapsamında bin 585 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 20. aşaması) kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi v.b.) de bulunan toplam 185 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı çalışma yürütüldü.

148 şüpheli yakalandı, 60 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki gözaltı ve sorgu işlemleri tamamlanan 148 şüpheliden 31'i faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi; 117'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 34'üne ev hapsi verilirken, 8'i itirafçı 23 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 60 şüpheli tutuklanırken, operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, 5 şüphelinin hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle iptal edildiği, 2 şüphelinin tekrardan soruşturma gördüğü gerekçesiyle gözaltı kararının iptal edildiği, 5 şüpheli delil durumu nedeniyle, 31 şüphelinin ise faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 14'ü yurt dışında olmak üzere toplam 23 şüphelinin firar olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

24 ayrı operasyon, bin 585 tutuklama

Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir yılda gerçekleştirilen 24 ayrı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 3 bin 635 şüpheliden 2 bin 290'ı muvazzaf, 682'si muvazzaf olmayan asker, 710'u darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelilerden bin 585'i tutuklandı. Ayrıca, 531 şüpheli faydalı itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakılırken, bin 22 şüphelinin tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince ilk kez Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları nedeniyle serbest bırakıldığı, 83 şüphelinin ise sağlık nedenleriyle, 107 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması/Covid-19 tespiti/ diğer sağlık nedenleri nedenleriyle gözaltı talimatları iptal edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında, firar durumunda olan toplam 340 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Terör, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama - Son Dakika
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