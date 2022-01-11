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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ soruşturmasında 185 gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ soruşturmasında 185 gözaltı kararı

11.01.2022 08:01
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ soruşturmasında 185 gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 113'ü yakalandı.

İzmir merkezli 40 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 113'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde, 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığına ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüphelinin yakalanmasına kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığınca İzmir ve 40 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 113'ü yakalandı.

Şüphelilerin haklarında başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi başkaca deliller bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, FETÖ'nün sözde TSK Yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 23 ayrı operasyon sonucu 3 bin 450 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1525'inin tutuklandığı, 500 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi.

Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 40 ilde FETÖ soruşturmasında 185 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli 40 ilde FETÖ soruşturmasında 185 gözaltı kararı - Son Dakika
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