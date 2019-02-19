İzmir Merkezli 42 İlde, 182 Kişi İçin Gözaltı Kararı (1)

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 182 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 182 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yönelik 42 ilde operasyon başlatıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütte 'Mahrem imam' olarak görev alanlar ile aralarında askerlerin ve kurumu kurumu çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonların sürdüğü bildirildi. - İzmir

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