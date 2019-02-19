Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli 42 İlde, 182 Kişi İçin Gözaltı Kararı (1)

İzmir Merkezli 42 İlde, 182 Kişi İçin Gözaltı Kararı (1)

1 saat önce

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 182 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Merkezli 42 İlde, 182 Kişi İçin Gözaltı Kararı (1), System.String[]
İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 182 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yönelik 42 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütte 'Mahrem imam' olarak görev alanlar ile aralarında askerlerin ve kurumu kurumu çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İzmir merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonların sürdüğü bildirildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:57 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet Toplantısında İlginç Görüntü! Protokole Serbest, Seyirciye Yasak Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek

Son Dakika! Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen Para Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi 28 Şubat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:20:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli 42 İlde, 182 Kişi İçin Gözaltı Kararı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]