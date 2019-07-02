İzmir merkezli 42 kişiye yönelik FETÖ operasyonu

İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf asker, 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüpheliler arasında bir binbaşı ile 2 yüzbaşının da bulunduğu belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü veya büfe telefonlarından arandıkları saptanan 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muvazzaf 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrencinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri bu sabah operasyon başlattı. İzmir merkezli olarak, İstanbul
, Ankara
, Amasya
, Balıkesir
, Bursa
, Çorum
, Eskişehir
, Hatay
, Kayseri
, Kütahya
, Kahramanmaraş
, Kocaeli
, Mardin
, Muğla
, Mersin
, Van
ve Yalova
'da düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtildi.
- İzmir