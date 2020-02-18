İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1 - Son Dakika

İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1

40 dakika önce

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1, System.String[]
FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


- İzmir
İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti
Son dakika: 43 ilde FETÖ operasyonu: 101'i muvazzaf, 157 asker için gözaltı kararı Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 07:39:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]