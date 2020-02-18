İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1 - Son Dakika

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İzmir merkezli 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu-1
38 dakika önce
FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:00 Kaynak: DHA
FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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