İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon - Son Dakika

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

6 saat önce

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 157 şüpheliden 123'ü yakalandı.

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon, System.String[]

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 157 şüpheliden 123'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.

Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 123 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Hava Astsubay E.M'nin de 2014 ile 2016 yılları arasında, ihraç Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın emir astsubaylığını yaptığı belirtildi.

Ayrıca, şüphelilerden İ.E, C.Ç, G.İ. ve S.B'nin de bazı generallerin emir astsubaylıklarını yaptıkları öğrenildi.

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
Son dakika: TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura tarihleri belli oldu Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]