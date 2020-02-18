Son dakika: 43 ilde FETÖ operasyonu: 101'i muvazzaf, 157 asker için gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: 43 ilde FETÖ operasyonu: 101'i muvazzaf, 157 asker için gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika: 43 ilde FETÖ operasyonu: 101'i muvazzaf, 157 asker için gözaltı kararı

7 saat önce

Son dakika: İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf olmak üzere 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i aktif görevde olmak üzere 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Öte yandan Adalet Bakanlığında da FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Ankara merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, 71 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

31'İ DENİZ KUVVETLERİNDE, 126'SI HAVA KUVVETLERİNDE

Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞINDAKİ OPERASYON

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

33'Ü AKTİF GÖREVDE

Gözaltı kararı verilen zanlılardan aralarında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da yer aldığı, 33'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: 43 ilde FETÖ operasyonu: 101'i muvazzaf, 157 asker için gözaltı kararı
İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti
Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı davasından çekildi Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı Son Dakika: TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura 24 Şubat'ta çekilecek

Son Dakika Haberleri
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!
11:51 Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı
11:43 Sevgilisini öldürdü, canlı yayında "O benim ablam" dedi
11:41 Baba olmayı önleyen 10 tehlike!
11:41 Demiralp'ten Yalan

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 13:55:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: 43 ilde FETÖ operasyonu: 101'i muvazzaf, 157 asker için gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]