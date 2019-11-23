Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 44 ildeki FETÖ soruşturmasında 80 tutuklama
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 44 ildeki FETÖ soruşturmasında 80 tutuklama - Son Dakika

İzmir merkezli 44 ildeki FETÖ soruşturmasında 80 tutuklama

6 saat önce

İzmir merkezli 44 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 124 şüpheliden 80'i tutuklandı.

İzmir merkezli 44 ildeki FETÖ soruşturmasında 80 tutuklama, System.String[]

İzmir merkezli 44 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 124 şüpheliden 80'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonuyla yakalanan 124 zanlıdan 2'sinin gözaltı işlemleri devam ederken 9'u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları ve değişen delil durumu nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 113 zanlıdan 80'i tutuklanırken, 33 şüpheli mevcut delil durumu ve hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedenleriyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlının ise daha önceden farklı soruşturmalar kapsamında yakalandığı, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Olayın geçmişi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının da olduğu belirtilmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

İzmir, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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