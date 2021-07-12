İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 229 gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 229 şüpheliden 4'ü için yakalama kararı kaldırıldı, 137'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan veya başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelilerden 137'si yakalandı.

Öte yandan mükerrer soruşturma nedeniyle 1, sağlık durumları nedeniyle de 3 şüpheli hakkındaki yakalama kararları iptal edildi. Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısı 225 olarak güncellendi.

Firari 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.