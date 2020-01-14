İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı - Son Dakika

İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı

6 saat önce

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı, System.String[]

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.


İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı. - İZMİR

İzmir, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
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