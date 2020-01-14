İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı - Son Dakika

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İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı
6 saat önce
İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı. - İZMİR
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