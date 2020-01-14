Son Dakika › Güncel › İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı - Son Dakika
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu: 176 askere yakalama kararı
6 saat önce
İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.
(İHA)
Son Dakika 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararlaştırıldı Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı 10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu