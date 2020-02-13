İzmir merkezli 5 ilde 20 milyon liralık vurguna operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli 5 ilde 20 milyon liralık vurguna operasyon - Son Dakika

İzmir merkezli 5 ilde 20 milyon liralık vurguna operasyon

18 dakika önce

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, "İstanbullu Banker" olarak tanınan şahsın bilgisi dışında taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör şahıs kullanılmak sureti ile üçüncü şahıslara satışını yaparak yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan 11 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 5 ilde 20 milyon liralık vurguna operasyon, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, "İstanbullu Banker" olarak tanınan şahsın bilgisi dışında taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör şahıs kullanılmak sureti ile üçüncü şahıslara satışını yaparak yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan 11 şüpheli yakalandı.


İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 ayrı soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, "İstanbullu Banker" olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin, 2015-2016 yıllarında İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazları, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlamalarıyla" N.U, M.S, H.İ, N.E, B.K, E.C, S.S, O.Y, Y.U, G.B ve M.Ö, gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Antalya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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