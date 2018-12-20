İzmir Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı
2 saat önce
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik yeni bir operasyonun talimatını verdi. Soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 5 ilde operasyonlar yapıldı ve haklarında 16 kişinin yakalama kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında bir üsteğmen, 3 astsubay ile 11 kişinin bulunduğu öğrenildi. Muvazzaf askerlerin de olduğu bazı kişilerinse, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ifade edildi. 1 kişiyi arama çalışmalarıysa sürüyor. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:59 Kaynak: İHA
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