İzmir Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik yeni bir operasyonun talimatını verdi. Soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 5 ilde operasyonlar yapıldı ve haklarında 16 kişinin yakalama kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında bir üsteğmen, 3 astsubay ile 11 kişinin bulunduğu öğrenildi. Muvazzaf askerlerin de olduğu bazı kişilerinse, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ifade edildi. 1 kişiyi arama çalışmalarıysa sürüyor.



(İHA)

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