İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

13 dakika önce

İzmir merkezli 5 ilde, 2019 yılında yapılan 'polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde, 2019 yılında yapılan 'polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY (Fetullahçı Terrör Örgütü) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 2019 yılında yapılan 'polis memurluğundan Komiser yardımcılığına yükselme' sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç Komiser yardımcısı, 1 ihraç Başpolis memuru, 1 aktif Komiser, Bylock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla illerinde polis ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor.

(İHA)

Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dört kişi tarafından kaçırılan genç kız, "Gönlüm sende" diyerek kurtulmuş
Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu 'Twerk'lü sünnet düğününde karar çıktı: 1 dansçıya 10 ay hapis, diğer sanıklara beraat Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi

Son Dakika Haberleri
08:41 Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
08:24 Tutunamayanlar dizisinde Atakan Kayalar'ın annesine verdiği tepkiye gönderme yapıldı
08:16 Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu
07:41 Survivor'da adaya veda ünlü isim belli oldu
00:10 Tuba Ünsal'dan erkek oyuncuları kızdıracak sözler: Cinsiyet eşitliği söz konusu değil

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 09:09:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]