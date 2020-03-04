İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 74 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 74 gözaltı (2) - Son Dakika

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 74 gözaltı (2)

6 saat önce

HÜCRE EVİNE OPERASYON İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün 'hücre evi yapılanması'na operasyon düzenledi.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 74 gözaltı (2), System.String[]

HÜCRE EVİNE OPERASYON

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün 'hücre evi yapılanması'na operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim ve TSK mensupları ile polislerin de bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen hücre evlerinde yapılan aramalarda, halen cezaevinde olan ya da firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere toplanan özel zarflar içinde 150 bin TL, 10 bin 205 Euro, 25 bin 457 dolar ile gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, 'himmet' adı altında para verenlerin isimlerinin bulunduğu liste ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:13 Kaynak: DHA
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