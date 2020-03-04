İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi için yakalama kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi için yakalama kararı - Son Dakika

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi için yakalama kararı

6 saat önce

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi için yakalama kararı, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan "Polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme" sınavlarındaki usülsüzlük iddialarıyla ilgili 5 eski komiser yardımcısı, 1 eski başpolis memuru, 1 komiser ile Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 1 işadamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve çeşitli mesleklerden toplam 31 şüpheliyi yakalamak üzere İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:50 Kaynak: AA
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