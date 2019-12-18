İzmir merkezli 5 ilde FETÖ üyesi 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 5 ilde FETÖ üyesi 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi - Son Dakika

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ üyesi 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi

8 saat önce

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ üyesi 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da aralarında 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:40 Kaynak: AA
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