İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - Son Dakika

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

08.12.2020 22:05
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon, System.String[]

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden 229'u yakalandı.

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden 229'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295'i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı belirlendi.

Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay, 7 uzman çavuş rütbesinde asker şahıs, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde mahrem imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olduğu kaydedildi.

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda idari olarak FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu 704'u muvazzaf 868 personel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri içeren verilerin ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği belirtildi.

Operasyonun FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda olduğu ifade edildi.

İzmir merkezli 50 ilde sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 198 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayının 229'a yükseldiği bildirildi.

9 şüphelinin Kovid-19 nedeniyle gözaltı kararının iptal edildiği, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta dini istismar eden başka bir terör örgütüne karşı bir operasyon düzenlediklerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Bu hafta da Fetullahçı Terör Örgütüne karşı yaptığımız 4. çalışma bu. Çok geniş kapsamlı, uzun süren titiz bir çalışma oldu. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ülke genelinde 50 ilde 304 hedefe yönelik çoğu hala aktif görevde olan TSK mensuplarına yönelik bir çalışma oldu. Bu örgütlerle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Şu anda 204 gözaltı var. Tabii ki çok geniş kapsamalı olduğu için sayı artıyor. Bir kısım şüpheli cumhuriyet savcımızın talimatı kapsamında Kovid-19 nedeniyle gözaltına alınmadı."

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - Son Dakika


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