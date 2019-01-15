Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

İzmir Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

1 saat önce

İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin gaybubet evleri olarak adlandırılan gizli evlerine ve ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i yakalandı.

İzmir Merkezli 6 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin gaybubet evleri olarak adlandırılan gizli evlerine ve ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan E.K.'nın, örgütün İzmir Emniyeti'nden sorumlu mahrem imamı olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler bu sabah saatlerinde İzmir merkezli Bursa, Erzurum, Muğla, Çanakkale ve Manisa'da bir dizi operasyonlar düzenledi. Örgüt mensuplarının gaybubet evlerine ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcılarına yönelik, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişinin adreslerine yapılan operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğerlerini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilirken, 25 bin TL, 2 bin 500 dolar ve 1000 euro nakit paraya da el konuldu. Gözaltına alınanlardan E.K.'nın, örgütün İzmir Emniyeti'nden sorumlu mahrem imamı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, Yeşilyurt semtindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:58 Kaynak: DHA

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