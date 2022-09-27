İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2'si muvazzaf 4 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu - Son Dakika

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