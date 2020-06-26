İZMİR Merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu 74 gözaltı - Son Dakika

İZMİR Merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu 74 gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltıİZMİR merkezli 6 ilde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı

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İZMİR merkezli 6 ilde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 74 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, liderliğini Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı yasa dışı suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve bu örgütüne üye olmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından aranan şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Uşak, Adana ve Muğla'da, toplam 89 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 15 kilo skunk, 5 bin ecstasy uyuşturucu hap, uyuşturucu özelliği bulunan 20 hap, yarım litre amonyak çözeltisi, ruhsatsız 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 177 fişek, 2 sustalı bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi. 74 kişi gözaltına alındı. Diğer 20 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:25 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İZMİR Merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu 74 gözaltı - Son Dakika
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