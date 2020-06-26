İzmir merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı (2) - Son Dakika

KARDEŞLER DE GÖZALTINDA

İzmir merkezli 6 ilde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin liderliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltı sayısı 81'e yükseldi. Şüphelilerin içinde, Nihat ve Sedat Alabay kardeşlerin de olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyona, çeşitli birimlerden 800 polisin katıldığı öğrenildi.

'OYUN BİTTİ'

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirirken silah, mühimmat ve uyuşturucu malzemeleri emniyette sergiledi. Ecstasy uyuşturucu haplarla yazılan 'Oyun bitti' ifadesi dikkat çekti.

'BUGÜN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE KULLANIMIYLA MÜCADELE GÜNÜ'

Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemelerde bulunan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Bugün 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kullanımıyla Mücadele Günü. Böyle özel bir günde, biz de İzmir'de zehir tacirlerine yönelik bir çalışma yaptık. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman dediğim gibi, nasıl ki dağdaki son terörist ölene kadar terörle mücadele devam edecekse, son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucuyla mücadelemiz de sürecek" dedi.

Davut CAN/İZMİR,