Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA

04.04.2022 10:27

Son dakika gündem haberine göre İZMİR merkezli 6 ilde, polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 44 kişi gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 6 ilde, polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 44 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 29 Mart'ta yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik hapların usulsüz bir şekilde imal edilip, satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Van'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda, toplam 759 bin 412 sentetik ecza hap,15 gram esrar ve skunk, 13 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca, 45 mermi, 3 şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. 44 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA
Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA
Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA
Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA
Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA
Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA
Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA
Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA
Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İZMİR MERKEZLİ 6 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 TUTUKLAMA - Son Dakika
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