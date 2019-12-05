Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

6 saat önce

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir merkezli 6 ilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik gözaltı kararı vermişti. Harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 kişiden 19'unu operasyonla yakaladı.


19 kişiden 8'i FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Gözaltı kararı verilen 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata göre Syriza, PKK ve FETÖ'nün sığınma yeri FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 04:02:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]